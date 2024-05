Camila Recabarren se lanza contra sus compañeras en ¿Ganar o Servir?: «Son todas rotas y ordinarias»

A casi un mes del estreno de ¿Ganar o Servir?, Camila Recabarren se convirtió en una de las participantes más conflictivas del reality, enfrascándose en una gran cantidad de discusiones con sus compañeros, especialmente con Mariela Sotomayor.

Pero recientemente protagonizó una pelea con Fran Maira, quien incluso la trató de «ordinaria». Por lo mismo, es que ahora decidió descargarse sin filtro durante una entrevista con La Cuarta, en la que no se guardó nada.

«Las calladitas son las peores. Siento que ella está un poco confundida con su esencia, y creo que por lo mismo el mundo superficial te hace no conectar con ese ser que quizás puede ser muy bonito, pero le das tanta importancia a todo lo material, eso te aleja mucho», comenzó señalando.

Camila Recabarren critica con todo a sus compañeras de encierro

Y la cosa no se quedó ahí, ya que Camila Recabarren incluso criticó algunas actitudes de Fran Maira. «Ella no me cae bien. Es muy cuica y se hace la fina y en verdad son todas rotas y ordinarias las que estamos acá adentro, me dicen a mí no más, porque yo vengo de abajo y lo acepto, soy de población y me encanta y no tengo ningún problema con eso».

Aprovechando el momento, la ex Miss Chile también le lanzó dardos a Mariela Sotomayor, su mayor enemiga en ¿Ganar o Servir? «Al final los actos y las palabras son las que te definen. Porque ponte tú, todo el rato la Mariela saca en cara su título y pelea más flaite que yo, todo el rato dice garabatos y ni yo poh… (se ríe)».

«Yo debiera ser la más garabatera, pero no, no me gusta decir garabatos, porque eso lo he ido aprendiendo en la vida, a veces digo marica, para no ser tan grosera», cerró en su conversación con el medio antes nombrado.