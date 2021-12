«La Diva no tiene educación»: Naya Fácil vuelve a arremeter contra Cecilia Bolocco Parece que la cosa tiene pa' largo, ya que Naya Fácil no dudó en responder a los dichos de Cecilia Bolocco tras criticarla duramente.

Sigue la mocha entre Naya Fácil y Cecilia Bolocco, ya que hace poquito la chiquilla decidió salir a replicar a la respuesta de la ex Miss Universo, luego de que esta la tratara de «rasca» y «ordinaria» en un video a través de su cuenta de Instagram.

Todo el cahuín comenzó cuando la influencer recordó la vez que vio a Bolocco durante los Giga Awards, premiación que estuvo animada por ella junto al Pollo Castillo. Y claramente no la dejó con una muy buena impresión.

«Por decir esta hu…, no me van a llamar de ninguna cuestión más. Ya, pero me da lo mismo. Al menos yo soy sincera y me da lo mismo. Prefiero que la gente sepa. Vende una pomada la Cecilia Bolocco así por Instagram. Una vez vi su en vivo y es muy distinta a como es en persona» comenzó relatando Naya Fácil.

Junto con lo que agregó: «Yo, cuando fui a grabar (el tema) ‘Show Show’, cuando pasaron los premios de Canal 13 la vi. Vuelvo a reiterar, no es conmigo. A mí me da lo mismo que me saluden o no. Pero vi cómo era en el entorno. Con decirles que no saludó a nadie de todos los que estaban, de todos los que salieron en pantalla, no saludó a nadie».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que Naya Fácil lanzó si filtro: «Vende una pomada así por Instagram. Una vez vi su en vivo y es muy distinta a como es en persona… La conocí en persona y es una vieja de mier… que no saluda ni siquiera a su equipo de trabajo. Es horrible. No saluda, es una horrible, rasca, ordinaria».

La respuesta de Cecilia Bolocco

Eso si, Cecilia tampoco se quedó callada, y en una transmisión en vivo salió a responder: «¿Dijo que yo era rasca? Me tiene sin cuidado, esa es la verdad, así que no te preocupes. No importa, la gente que a uno lo ama es la gente que a uno le tiene que importar y con esa gente hay que procurar tener una relación linda, que si hay un mal entendido aclararlo, que si te dijo algo que no te gusto decirle de buen modo».

«Esa es la única gente con la que uno tiene que entablar diálogo y no con la gente que gratuitamente y sin conocerte, incluso, puede emitir un juicio sobre ti. Nunca te dejes afectar por la opinión de otros, jamás» comentó.

Naya Fácil volvió a salir al baile

Y cuando parecía que todo había acabado, Naya Fácil arremetió de nuevo y por medio de sus historias. «Sí, creo que las palabras con las que yo me referí a ella no fueron las correctas, decirle rasca, ordinaria… Porque eso significa otra cosa. La palabra correcta era mal educada, porque no es capaz de decir ni un ‘hola’ a la gente que estaba ahí».

Siguiendo por esta línea insistió en que «Si tu trabajas con un equipo, tu ves a la gente y se dice ‘Hola’, es algo básico». Además de asegurar que muchos le habían contado que Bolocco era siempre así, por lo que la acusó de ser «doble cara» y tener una faceta completamente distinta detrás de cámara.

«Cuando la gente es de un status social un poco más bajo, no te miran. Porque ella es una diva. Pero la Diva no tiene educación» cerró Naya.