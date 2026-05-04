Grupo Frontera en Chile 2026: ¿Quedan entradas para el concierto en el Movistar Arena?

El regreso de Grupo Frontera a Chile ya genera alta demanda. La banda volverá a presentarse en el Movistar Arena el próximo 15 de octubre de 2026, como parte de su gira internacional «Triste Pero Bien C*brón tour», con el que promocionan su disco «Lo Que Me Falta Por Llorar».

El anuncio marca su retorno al país tras su exitoso paso en 2023, cuando debutaron en el mismo recinto con un show que consolidó su conexión con el público chileno. Ahora, en una nueva etapa de su carrera y tras un año de importantes reconocimientos (incluido el Latin Grammy Awards), el grupo vuelve con un espectáculo que mezcla sus grandes éxitos y su material más reciente.

A semanas del inicio de la venta de entradas, muchos fanáticos se preguntan si aún es posible adquirir un ticket para la presentación de la agrupación mexicana.

¿Quedan entradas para el concierto de Grupo Frontera en Chile?

De acuerdo con PuntoTicket, ticketera oficial del evento, todavía quedan opciones disponibles en distintos sectores del recinto, lo que mantiene viva la posibilidad de asistir al concierto.

Entre las ubicaciones que siguen a la venta se encuentran:

Platea baja diamante ($74.800)

Platea baja Golden ($63.300)

Platea baja Silver ($46.000)

Platea alta Silver ($34.500)

Cancha ($32.200)

Platea baja diamante vista parcial ($74.800)

Platea baja Golden vista parcial ($63.300)

Platea baja Silver vista parcial ($46.000)

Es importante destacar que las entradas se pueden adquirir a través del sistema Puntoticket.

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