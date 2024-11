«Me imaginaba lo peor»: Cecilia Bolocco cuenta detalles del delicado accidente de su hijo Máximo Menem

En una de sus transmisiones en vivo más recientes, Cecilia Bolocco reveló que había estado más que preocupada por su hijo, luego de que sufriera un complicado accidente casero, todo mientras ella se encontraba fuera de Santiago.

«Se cortó un dedo haciendo una maqueta, pero se sacó un pedazo. Sufrí mucho, porque yo estaba en Viña del Mar. Casi me morí, casi me desmayé, literal, cuando corté el teléfono», comenzó relatando la ex Miss Universo sobre lo que ocurrió con su retoño.

Los momentos de angustia de Cecilia Bolocco

Siguiendo por esta línea, Cecilia Bolocco detalló que «fue atroz como me enteré (…) Lo llamo y me contesta medio ‘ido’, me dice ‘mamá, me llevan a rayos X, para ver si me saqué el hueso, cuánto me corté’», Junto con esto, confesó que durante los tensos minutos debido ser calmada por su esposo, Pepo Daire.

«Casí me morí, le dije que se quedara tranquilo, empecé a llamar por si conseguía un cirujano, un especialista en manos», explicó. Esto, según consignó La Cuarta.

Aunque la cosa no se quedó ahí, pues Cecilia Bolocco comentó que «al final no fue tan grave, pero me dio una pena mi tesoro. Me imaginaba lo peor, pensé que estaba con el dedo colgando».

«Al final a Máximo le cosieron el dedo rápido, porque no estaba comprometido el hueso, al final uno se acuerda de cosas más dramáticas. En 5 segundos puede cambiar la vida», cerró la comunicadora.

Hay que recordar que hace algunos días, Cecilia Bolocco recurrió a sus redes sociales, donde reveló que se debió bajar de la Teletón por un delicado estado de salud, ya que le aparecieron unas manchas en su cara y partes del cuerpo, por lo que se debió someter a un tratamiento que la dejó con algunas heridas.