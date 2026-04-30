«Fui amante por doce años y ella aún me busca»: Auditor no podía creer que su amante se casó luego de más de una década siendo «el otro» "Zorrito" confiesa que tras un reencuentro de película en el cerro San Cristóbal, él dejó a su pareja por ella, pero la mujer terminó casándose con el marido oficial. 30 Abr, 2026. 17:33 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor acudió al Rumpy y marcó una de las llamadas más impactantes del Chacotero Sentimental: «Estoy frente a un árbol con una soga» Nadie lo vio venir: Sita Evelyn cachetea a Chavito en plena emisión radial y todos están hablando de eso ¡Regresa la lluvia a Santiago! Alejandro Sepúlveda reveló que la próxima semana podría precipitar: este sería el día ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Alejandro Sepúlveda reveló si el mes de abril cerrará con precipitaciones Cata Vallejos habló sobre su sorpresiva destitución en Miss Universo: "nada ni nadie me va a parar" Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado