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«Fui amante por doce años y ella aún me busca»: Auditor no podía creer que su amante se casó luego de más de una década siendo «el otro»

"Zorrito" confiesa que tras un reencuentro de película en el cerro San Cristóbal, él dejó a su pareja por ella, pero la mujer terminó casándose con el marido oficial.

30 Abr, 2026. 17:33 hrs

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