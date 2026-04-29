Nadie lo vio venir: Sita Evelyn cachetea a Chavito en plena emisión radial y todos están hablando de eso

Lo que comenzó como una divertida conversación terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de La Mañana de la Corazón. Inspirados en la creciente popularidad de los torneos de «cachetadas» en Estados Unidos, los locutores decidieron traer la dinámica al estudio de La Número Uno de Chile: un experimento en vivo a través de Youtube.

Fue Chavito quien encendió la chispa. Entre risas, planteó replicar el formato en Chile y propuso una «demostración real» en pleno programa.

La cachetada que sorprendió a todos

¿La condición? alcanzar una alta audiencia en la transmisión. La respuesta de los seguidores no tardó. En pocos minutos, cientos de espectadores se sumaron a la transmisión.

Aunque al inicio se mostró con duda, Sita Evelyn terminó cediendo ante la insistencia de su compañero y el entusiasmo de los auditores. “Tengo un charchazo reprimido hace años”, lanzó, anticipando lo que vendría. A medida que el contador superaba las mil conexiones, ya se esperaba lo que pasaría…

El clímax llegó cuando ambos se posicionaron frente a frente. Sin mayor aviso, Sita Evelyn lanzó la cachetada que sorprendió a todos, incluido Chavito, quien acusó recibo inmediato del impacto. La reacción en el estudio fue una mezcla de risas, gritos y asombro, mientras el momento se viralizaba en tiempo real.

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