¡Al natural! Cecilia Bolocco sorprende a todos con aparición en redes sociales y «nuevo look»: «Perdón la facha…»

Cecilia Bolocco ha causado una ola de reacciones en las últimas horas, luego de postear un «cambio de look» a través de sus redes sociales.

En la jornada del lunes, la ex Miss Universo mostró como pintaba su cabellera, esto con el fin de promocionar una marca donde es rostro, esto en el marco del Cyber Day 2025.

«¿Cómo están mis niñas hermosas? Perdón la facha, pero no podía esperar, tengo que avisarles», comenzó diciendo a través de sus redes sociales.

En ese contexto, la modelo agregó que: «Ustedes saben que hoy día es Cyber y aunque mi marca ya tiene extraordinarios descuentos, tengo que avisarles que, para quienes me acompañan hoy día en un live a las 7:30 de la tarde, tengo unos cupones de descuento, más descuento».

«Estoy tomando medidas en todo caso porque me doy cuenta de que yo vivo una vida un tanto acelerada y es por eso que me pasan tantas cosas. Entonces tengo que tomarme la vida con más calma», cerró

Ojito, ya que no es la primera vez que Cecilia Bolocco se muestra al natural, puesto que en el año 2021 también hizo algo similar en un salón de belleza en el contexto de una campaña por el cáncer de mamas, según consignó T13.

La reacción de Máximo Menem

Máximo Menen también se refirió a la situación, y mostró el proceso previo a la transmisión en vivo: «Nos reímos un rato con mi madre. Su colección y mi pequeña colección de zapatillas».

En el video, Cecilia Bolocco llega apresuradamente frente a la cámara, donde señaló que se alegraba de conectar y poder hablar con sus seguidores.

