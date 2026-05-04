La gran transformación física de Denise Rosenthal que está dando que hablar: registro no demoró en hacerse viral

La cantante Denise Rosenthal volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir nuevas imágenes de su estado físico. A través de sus historias de Instagram, la artista mostró avances evidentes en su cuerpo, especialmente en su espalda, marcando un antes y un después en su proceso de recuperación.

Las publicaciones no pasaron desapercibidas. En ellas, Rosenthal dejó ver el resultado de un entrenamiento constante y exigente. “No sé, yo encuentro que mi espalda está con todo”, comentó junto a uno de los registros.

El momento cobra aún más relevancia considerando el complejo episodio de salud que enfrentó el año pasado. La intérprete sufrió una lesión en la espalda que la obligó a detener su rutina habitual. Sin embargo, en el mes de diciembre logró superarla y valoró su resistencia física: «resistió la crisis más importante que he vivido hasta ahora».

Lejos de quedarse solo en lo físico, la artista también utilizó sus redes sociales para entregar un mensaje más profundo. En ese contexto, enfatizó en la importancia de mantener hábitos saludables y cuidar el bienestar integral.

“La motivación que necesitas para atreverte a empezar o animarte a seguir. Cuidar tu cuerpo y salud es cuidar tu alma”, expresó, invitando a sus seguidores a priorizar su salud tanto física como emocional.

Los registros de Denise Rosenthal

Estos fueron los registros que dejó Denise Rosenthal a través de sus redes sociales:

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