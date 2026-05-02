La historia del Chacotero Sentimental que dejó helados a todos: «La vendedora de caricias que me hizo lo peor» Este auditor confesó que cuando apenas tenía 19 años, conoció a una chiquilla a través de Facebook, experimentando todo tipo de incursión que lo dejaron más que loco. Sin embargo, pasó lo impensado. 02 May, 2026. 18:27 hrs Por Equipo Corazon.cl VIDEOS RELACIONADOS «Fui amante por doce años y ella aún me busca»: Auditor no podía creer que su amante se casó luego de más de una década siendo «el otro» Auditor acudió al Rumpy y marcó una de las llamadas más impactantes del Chacotero Sentimental: «Estoy frente a un árbol con una soga» Nadie lo vio venir: Sita Evelyn cachetea a Chavito en plena emisión radial y todos están hablando de eso ¡Regresa la lluvia a Santiago! Alejandro Sepúlveda reveló que la próxima semana podría precipitar: este sería el día Vienen acciones legales y ya tiene reemplazo: Cata Vallejos desmintió acusaciones del director de Miss Universo La Reina Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado