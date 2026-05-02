La historia del Chacotero Sentimental que dejó helados a todos: «La vendedora de caricias que me hizo lo peor» Este auditor confesó que cuando apenas tenía 19 años, conoció a una chiquilla a través de Facebook, experimentando todo tipo de incursión que lo dejaron más que loco. Sin embargo, pasó lo impensado.

Por Equipo Corazon.cl