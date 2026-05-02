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La historia del Chacotero Sentimental que dejó helados a todos: «La vendedora de caricias que me hizo lo peor»

Este auditor confesó que cuando apenas tenía 19 años, conoció a una chiquilla a través de Facebook, experimentando todo tipo de incursión que lo dejaron más que loco. Sin embargo, pasó lo impensado.

02 May, 2026. 18:27 hrs

 

 

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