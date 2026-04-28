Camila Nash recordó un curioso momento que vivió con una polémica figura de la farándula. En su programa Modo Cahuín, la influencer señalo que hace años estaba interesada por Camilo Huerta.

Según relató, el entrenador protagonizó un extraño baile que terminó generándole rechazo. Nash contó que, tiempo atrás, asistió a una fiesta en la casa de Huerta, donde ocurrió la particular situación.

El coqueteo de Camilo Huerta

La influencer explicó que, aunque lo encontraba muy atractivo y le interesaba, ese momento le “mató las pasiones”. Durante la reunión, el anfitrión detuvo todo para realizar una inesperada presentación.

«Bueno, el pedo es que yo estaba ahí en la casa de él y de repente dijo ‘no, espérense, espérense’. Y nos sentó a todos como público y ya empezó un show, we… luz apagada, oscura y empezó a hacer un adagio», manifestó.

«En la mitad del carrete nos cortó la luz, cortó la música, ‘guarden todos silencio’ y partió como con una música clásica. Y empezó a hacer, we… 20 años atrás, como un baile así de ‘aaah’», comentó, mientras imitaba el tipo de danza.

Ante esto, uno de sus compañeros le preguntó si en ese momento el ex chico Yingo estaba drogado. Pero Camila Nash siguió bailando. «Bueno, todo eso hacía el Camilo Huerta, se tiraba al suelo, ha rodado ¿Por que el adagio igual te hace como baile de suelo?, ¿O no?»

Luego del baile, Daniela Campos preguntó entre risas: «¿Eso era una presentación de hombre para prenderte?«.

A lo que Nash declaró: «Yo en ese momento decía, yo… No era lo que yo quería para mí. Estaba bien guapo, pero todo lo que habíamos avanzado, pum. No, yo te juro que no. Se me secó la concha«.

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