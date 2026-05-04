Álvaro Ballero impacta a todos con radical cambio físico y revela su secreto: «No siento que esté en mi prime…»

Álvaro Ballero sorprendió a sus seguidores con una publicación en la que muestra su actual estado físico. A través de su cuenta de Instagram, explicó cómo logró transformar su cuerpo. El post comienza con la descripción: “43 años y 9 meses, 178 cm, 78 kilos. Natural (sin anabólicos)”.

En la publicación, reveló que este proceso comenzó en junio del año pasado, cuando decidió enfocarse en mejorar su alimentación y entrenar de manera constante. También reconoció que antes, cuando buscaba reducir el abdomen, recurría a dietas muy estrictas para bajar de peso rápidamente.

Sobre esto, comentó: “Como decía mi ex: ‘¿de qué te sirve ser tan extremo si logras un día de abdominales y después los pierdes?’. Y era tal cual, siempre venía el efecto rebote y subía más de lo que había bajado”.

Asimismo, agregó: “El año pasado fue duro, me separé, pero algo creo que logró un cambio radical. Dejé de tomar alcohol hace cuatro meses y creo que eso me ha ayudado a mantener mejor mi definición”.

La comparación que hace Álvaro Ballero

Por otro lado, Ballero señaló que en redes sociales es común ver a hombres con físicos muy estéticos, aunque muchos los han conseguido mediante otros métodos.

“Y los que tienen sobre 40 como yo, ahora hacen TRT, eso es mucho más fácil. En mi vida me he hecho unos cuatro ciclos de anabólicos y el cambio es brutal, en especial la fuerza, que aumenta al menos el doble, y la recuperación muscular. Así es mucho más fácil, pero elegí el camino más lento”, destacó a través de su Instagram.

Además, añadió: “Estoy contento. No siento que esté en mi ‘prime’, como dicen mis hijos, pero me siento bien a mis casi 44 años”.

Sin embargo, el exchico reality recalcó que «Para quienes se excusan en el tiempo, recuerden que un buen físico en un 70% es la alimentación, puedes entrenar horas de horas en el gimnasio, pero si comes mal no habrán resultados«.

«En cambio puedes caminar y entrenar un poco en casa y con buena alimentación tendrás un gran resultado», cerró.

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