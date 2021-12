«Parece una momia»: Vasco Moulian se va con todo en contra de Cecilia Bolocco El crítico de TV comentó las fotos que la ex-Miss Universo ha estado subiendo a redes sociales, afirmando que "no se ve bien".

Vasco Moulian ha vuelto a la palestra luego de lanzar ácidos comentarios a diferentes figuras de la farándula chilena actual. Todo en el programa Zona de Estrellas, donde figura como panelista.

Ahora, el crítico de TV protagonizó una nueva polémica tras hablar de la ex-Miss Universo Cecilia Bolocco. Las duras palabras de Moulian surgieron cuando el programa de Zona Latina comenzó a analizar fotos sin maquillaje de Bolocco.

El opinólogo reveló su opinión comentando sin filtro: «a mí me llega a dar miedo». Sin embargo, las palabras de Vasco se vieron interrumpidas por el animador del espacio, Mario Velasco. «No puede decir una pelotudez así, no están los tiempos para eso», le increpó Velasco.

«Lo más bonito es que con su sonrisa y naturalidad logra reflejar una seguridad; la que todas las mujeres debemos tener de lucir nuestros años tranquilamente», agregó Mariela Sotomayor, panelista de Zona de Estrellas a la discusión.

«Si dicen que se ve bien están mintiendo»

Según reportó La Cuarta, Moulian siguió apretando chala con sus ácidos comentarios. «¿Alguien ha dicho cómo se va? Me va a perdonar, pero yo encuentro que la Cecilia Bolocco no se ve bien, para no decir que se ve fea».

«Hay gente que está sin maquillaje y se ve un poquito más tostadita; y ella debe tener mucho cuidado con el sol, entonces se ve blanca y parece un poco una momia», agregó el crítico de TV.

Sin embargo, las palabras de Moulian provocaron la furia de sus compañeros panelistas. «No digas momia porque eso es feo. No se puede», agregó Mariela.

«Me gusta la bellaza natural, pero no digan que es sorprendente ver una foto de la Cecilia Bolocco así; no me digan que se ve linda, estarían mintiendo», concluyó Moulian, defendiendo su argumento.

La polémica se suma a un duro cruce que la diva ha tenido con la influencer Naya Fácil en redes sociales. Todo luego de que Bolocco la tratara de rota, a lo que Naya le respondió «que no saluda a nadie» y es una «rasca ordinaria».