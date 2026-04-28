«Deja la pasta, déjate de andar huev…, de pedir plata, estafando personas, dejando mal el nombre de tus amigos»

Una fuerte controversia sacudió a las redes sociales en los últimos días. El protagonista es el influencer y exchico Yingo conocido como Papi Micky, quien lanzó declaraciones que encendieron el debate sobre la historia del grupo C4.

Durante su participación en el programa digital «Cuéntame todo y exagera», Miguel Devia afirmó que tuvo un rol determinante en el despegue de la agrupación. Incluso, cuestionó directamente a sus integrantes.

«Paren de colgarse de mí, porque si ustedes no tienen talento, no es mi problema (…) Córtenla de ir a programas gratis y decir que era el animador del grupo y que solamente pasó por ahí», señaló.

En la misma línea, agregó una frase que desató la polémica: «Digan la verdad que soy el creador de C4». Sin embargo, luego matizó sus palabras. «No soy el que partió, ni el que lo creó, soy el que sacó a C4 para arriba. Gracias a mi estuvieron en la televisión», explicó en el espacio web.

Grupo C4 alza la voz tras declaraciones de Papi Micky

Las declaraciones no quedaron sin reacción. Desde C4 salieron a desmentirlo y a entregar su propia versión de los hechos.

El vocalista Raúl Correa, en conversación con el mismo espacio, fue categórico: «Nunca fue el creador de C4, jamás. El grupo lo formamos nosotros». Además, aclaró que la banda nació a mediados de los 2000 junto a otros integrantes, y que Devia solo participó por un periodo acotado.

Correa también lo acusó directamente de faltar a la verdad. «Anda buscando colgarse de cualquier cosa», afirmó, asegurando además que existen pruebas que respaldan su versión.

Pero sus dichos no se detuvieron ahí. El cantante apuntó a que la presencia de Papi Micky habría perjudicado la imagen del grupo debido a «malas costumbres».

«No quiero entrar en detalle, porque eso podría arriesgar una demanda, pero no era una persona de trigo limpio, nunca lo ha sido tampoco», sostuvo.

Según relató, incluso existirían episodios posteriores que contradicen el discurso público del influencer. «Es mentiroso, porque después de eso, llama por teléfono, y pide perdón, y dice, oye, ¿por qué no vamos a otro programa? Y aprovechamos, bueno, anda buscando solamente colgarse de cualquier cosa», agregó.

Finalmente, el vocalista cerró con un duro mensaje personal: «Papi Micky: Deja la pasta. Preocúpate por tu vida, de tus hijos. Eso es lo importante, la familia, déjate de andar huev…, de pedir plata a la gente, estafando personas en los eventos, dejando mal el nombre de tus amigos, de tus compañeros. Ya ningún hue… quiere grabar contigo. Basta».

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google