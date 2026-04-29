  • EN VIVO

Auditor acudió al Rumpy y marcó una de las llamadas más impactantes del Chacotero Sentimental: «Estoy frente a un árbol con una soga»

Atrapado por deudas con prestamistas y una vida de mentiras donde aparentaba ser millonario, hoy este auditor está acorralado por amenazas de muerte

29 Abr, 2026. 17:55 hrs

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS