Auditor acudió al Rumpy y marcó una de las llamadas más impactantes del Chacotero Sentimental: «Estoy frente a un árbol con una soga» Atrapado por deudas con prestamistas y una vida de mentiras donde aparentaba ser millonario, hoy este auditor está acorralado por amenazas de muerte 29 Abr, 2026. 17:55 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Nadie lo vio venir: Sita Evelyn cachetea a Chavito en plena emisión radial y todos están hablando de eso ¡Regresa la lluvia a Santiago! Alejandro Sepúlveda reveló que la próxima semana podría precipitar: este sería el día ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Alejandro Sepúlveda reveló si el mes de abril cerrará con precipitaciones ¿Vuelve la lluvia a Santiago? Alejandro Sepúlveda entregó su pronóstico del tiempo para toda la semana: dato clave sobre la temperatura Nadie lo vio venir: Sita Evelyn cachetea a Chavito en plena emisión radial y todos están hablando de eso Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado