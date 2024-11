Cecilia Bolocco se baja de la Teletón por delicado estado de salud: «Estaba muy asustada»

Estamos a tan solo unas horas de que comience una nueva edición de la Teletón, la que nuevamente tendrá a todos los rostros de la televisión unidos durante 27 horas de amor. Pero una que no estará presente este año es Cecilia Bolocco.

Resulta que durante la noche de este viernes, la ex Miss Universo, subió a sus historias de Instagram un video en el que revela que no podrá participar de la cruzada solidaria por un delicado motivo de salud, que de inmediato provocó preocupación en sus seguidores.

El delicado problema de salud de Cecilia Bolocco

En el registro, Cecilia Bolocco contó que le aparecieron unas manchas en su cara y partes del cuerpo, por lo que se debió someter a un tratamiento que la dejó con algunas heridas que mostró en la red social de la camarita mientras no lucía una gota de maquillaje.

«Por favor colaboren con Teletón, yo desgraciadamente no podré participar», comenzó señalando la animadora, quien ya es uno de los rostros que no se pierde ninguna de las ediciones del evento solidario.

Siguiendo por esta línea, Cecilia Bolocco agregó que «tuve que ir a hacer un tratamiento, porque estaba muy asustada con unas manchas que tenía, sobre todo con esta (mostró su cuello). Y me han tenido que sacar y he quedado con varias lesiones y me tengo que cuidar».

Pese a esto, aprovechó de hacer el llamado a todos sus seguidores a colaborar de la forma que puedan con la Teletón, la que llega con su edición número 35 este viernes 8 de noviembre, buscando superar la meta del 2023, que llegó a los $38.044.459.976.