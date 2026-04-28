  • EN VIVO

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Alejandro Sepúlveda reveló si el mes de abril cerrará con precipitaciones

El meteorólogo de Mega entregó su pronóstico para los últimos días de la semana. Tras un abril poco lluvioso, surge la duda: ¿hay probabilidad de precipitaciones?

28 Abr, 2026. 15:59 hrs

 

 

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS