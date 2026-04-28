¿Lluvia en la Región Metropolitana? Alejandro Sepúlveda reveló si el mes de abril cerrará con precipitaciones El meteorólogo de Mega entregó su pronóstico para los últimos días de la semana. Tras un abril poco lluvioso, surge la duda: ¿hay probabilidad de precipitaciones? 28 Abr, 2026. 15:59 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS ¿Vuelve la lluvia a Santiago? Alejandro Sepúlveda entregó su pronóstico del tiempo para toda la semana: dato clave sobre la temperatura Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: «Debo 5 millones y me están buscando…» ¿Calor en Santiago?: Meteorólogo de Mega pronosticó leve alza en las temperaturas en la capital Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que la mejor amiga de su ex se le lanzó y dejó la escoba: «Ella quería hacer un trío» Figura de TVN dice adiós a TVN y su despedida no pasó desapercibida: "gracias por tanto, mucha suerte" "Funan" a popular periodista y filtran su ataque de celos: "Te voy a dejar la caga" y "Estái con él" Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado