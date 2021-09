Abogado de Rodrigo Rojas Vade confirma su real diagnóstico Tras la polémica por fingir el cáncer, el abogado de Rodrigo Rojas Vade, dio a conocer que el constituyente tiene al menos dos enfermedades.

Durante la noche de este miércoles, Tomás Ramírez, abogado del cuestionado constituyente Rodrigo Rojas Vade; dio a conocer el verdadero diagnóstico sobre las enfermedades que padece el ex miembro de la Lista del Pueblo.

Fue en la jornada de este 15 de septiembre que el profesional confirmó los antecedentes médicos del constituyente renunciado, a partir de la investigación en su contra por perjurio, luego de confesar que no padecía de cáncer, como lo había señalado públicamente desde el inicio del estallido social hasta su ingreso a la Convención Constitucional.

Ramírez participó en el programa de La Red ‘Mentiras Verdaderas’, donde conversó con Eduardo Fuentes, presentando diagnósticos e ingresos a urgencias -epicrisis- debido a distintos síntomas y patologías. Finalmente, el abogado confirmó que no se trataba de VIH, sino de sífilis.

Hay que señalar que la sífilis, causada por la bacteria Treponema pallidum, es considerada una enfermedad de transmisión sexual. Según la Clínica Mayo, «la sífilis temprana se puede curar, algunas veces con una sola inyección de penicilina. Sin tratamiento, la sífilis puede dañar gravemente el corazón, el cerebro u otros órganos, y puede ser potencialmente mortal».

Según los antecedentes que dio a conocer el abogado de Rodrigo Rojas Vade; este diagnóstico primario fue el que desencadenó otros trastornos de salud que también pasó a dar a conocer durante el espacio de La Red.

Los problemas de salud de Rodrigo Rojas Vade

Tomás Ramírez señaló, antes de comenzar con la exposición, que “lamentablemente lo que hubiese sido mejor en este caso, además de no haber dicho que tenía cáncer y tenía que tomar una quimioterapia; que no era cierto, hubiera sido decir en ese momento mi enfermedad es esta y este es mi tratamiento. Cualquiera que hubiese sido; todas las personas pensaron inicialmente que iba a ser VIH o algo similar; y no lo era”.

Siguiendo por esta línea, afirmó que agregó “el daño provocado por la conducta de Rodrigo y cómo se trató en público; también es gigantesco, gravísimo. Entonces, durante toda la semana que ha pasado nos dedicamos a verificar documento por documento y con médicos también cuáles son todos sus diagnósticos que parten el año 2013″.

El abogado puntualizó que Rojas Vade, en la actualidad, tiene identificadas al menos dos enfermedades y que “probablemente su diagnóstico pueda ser reevaluado, porque ahora se tienen todos los antecedentes”. Lo anterior será evaluado por una junta médica, en el marco de la investigación que el Ministerio Público lleva a cabo en contra de Rojas Vade.

Sus síntomas

Posteriormente Ramírez indicó que la revelación de los síntomas no debía ser en televisión, pero que su representado lo había solicitado. «Lo que vengo a hacer ahora es entregar la información, porque es un asunto bien complejo, porque él ha tenido distintas enfermedades y ha tenido distintos diagnósticos» detalló. «Lo que sucede es que la primera de ellas es la que genera este estigma social; y que según lo que me ha señalado en ese momento; él a su círculo cercano le dice ‘miren; en realidad estos síntomas que tengo yo no corresponden a la enfermedad que me fue diagnosticada, sino que al cáncer’».

Junto con afirmar que «Rodrigo tomó la decisión porque tiene conciencia de que el primer objetivo de todo esto es entregar la verdad documentada sobre sus síntomas; diagnósticos y qué es lo que ha sucedido para que las personas que han sufrido por esta mentira puedan tener algún consuelo, alguna calma, que se aplaque esto».

Tras esto señaló que el 8 de marzo del 2013 Rojas Vade «tuvo un diagnóstico de la bacteria que se llama Treponema pallidum que genera la sífilis. Es una enfermedad que es tratable y entonces no pareciera tener una proyección; pero sí tiene un estigma social, es una enfermedad de la cual no se sabe mucho y por lo tanto sí tiene un impacto social».

Más tarde dio cuenta de distintos ingresos a la Clínica Alemana, lugar en el que se atendió dados los seguros laborales con los que contaba. Entre los diagnósticos figura una gastroenteritis aguda febril, un síndrome disentérico, enterocolitis; reacción adversa a medicamentos, síndrome emético (vómitos cíclicos), la pérdida de cabello, entre otros. “Lo de sus síntomas es real”, recalcó Ramírez.

El abogado de Rodrigo Rojas Vade; también mencionó la enfermedad de Behcet; también llamada síndrome de Behcet, que es un trastorno poco frecuente que causa la inflamación de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo. Además; tuvo púrpura y otras afecciones hemorrágicas.