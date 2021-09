«Estoy hasta acá de tus boludeces»: Rocío Marengo explotó en contra de su peor es na’ En medio del programa che 'La Academia', Rocío Marengo no pudo evitar irse con todo en contra de su pareja de 8 años por no apoyarla.

Rocío Marengo protagonizó un particular momento en medio de su participación en el programa che ‘ShowMatch: La Academia’, ya que perdió el control mientras se descargaba contra su pareja, a quien no dejó muy bien parado.

Todo comenzó tras su presentación de baile, pues aunque fue bastante bien evaluada por el jurado; Marcelo Tinelli la notó algo complicada, así que le preguntó que le pasaba. Y aunque en un principio no quiso dar muchos detalles, al poco rato pidió el micrófono para descargarse sin filtro.

«Capaz que no entienden. La verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación, y está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme» comenzó señalando Rocío sobre el empresario Eduardo Fort.

Rocío Marengo se fue con todo

Tras esto, la ex chica reality continuó. «Estoy harta, repodrida, ocho años que estoy al lado de él bancando a la ex, que me salió a put… por todos lados, a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme, que le da vergüenza, que me mintió».

Siguiendo por esta línea, Rocío Marengo reveló que su peor es na’ no quiso ir a acompañarla al programa, ya que supuestamente no estaba vacunado, pero la chiquilla se indignó de todas maneras por una situación que ocurrió después.

«Se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas, a darse la vacuna y no es capaz de venir» lanzó ante la mirada atónita del resto de los presentes en el exitoso programa argentino.

«Eduardo Fort, hacete cargo, tenés una novia. ¿No querés venir? Chau, flaco, yo estoy hasta acá. Como hombre se tiene que poner los pantalones. Ocho años te banqué Eduardo, estoy hasta acá de tus boludeces pesadas, no lo merezco» cerró Rocío Marengo.