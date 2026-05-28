Patricia Maldonado volvió a generar controversia luego de lanzar duros comentarios contra los actores chilenos durante el último capítulo de su podcast Con canas y sin ganas.

La opinóloga se refirió a las manifestaciones y reclamos del sector artístico tras los recortes presupuestarios impulsados por el gobierno de José Antonio Kast. En ese contexto, cuestionó abiertamente las ayudas estatales destinadas al rubro.

Las duras críticas de Patricia Maldonado

Durante la conversación, Maldonado emplazó al gremio a trabajar en las mismas condiciones que otros trabajadores del país.

“Váyanse a la chu… weo… vagos de mier… trabajen como trabajan los demás. Como trabajan los profesores, los médicos, los auxiliares o las nanas”, expresó a través de su programa web.

La exfigura televisiva continuó elevando el tono y aseguró que otros oficios no reciben beneficios económicos del Estado.

“¿A las nanas les dan una pensión? ¿Les entregan un presupuesto? Váyanse a la cresta weo…. sinvergüenzas, caras de raja, eso son”, agregó.

Luego, insistió en que no comparte que existen recursos públicos destinados a financiar a actores, especialmente considerando otras necesidades sociales.

“¿Por qué el Estado les tiene que estar dando? Son verdaderos parásitos”, afirmó.

También sostuvo que existen prioridades más urgentes para el país. “Hay niños que van al colegio sin zapatos”, comentó.

Finalmente, defendió la idea de que los actores deberían generar ingresos de forma independiente, tal como ocurre en otros trabajos.

“Trabajen, ganen como ganamos nosotros. Yo voy a actuar a una parte, me pagan y yo doy boletas o doy facturas”, señaló.

“¿Por qué el Estado les tiene que estar dando? Váyanse a la chu… son verdaderos parásitos, así que este Gobierno no les debería dar ni una hue…”, cerró.

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