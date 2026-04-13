Querida pareja de actores anuncia gran paso en su relación y las redes sociales estallan de emoción

Una inesperada pero feliz noticia compartieron recientemente Simón Pesutic y Vivianne Dietz. La pareja, que oficializó su relación hace casi dos años, decidió avanzar en su historia y dar un paso clave en su vida personal.

Ambos actores utilizaron sus redes sociales para comunicar el importante cambio. A través de una publicación en Instagram, mostraron parte de esta nueva etapa con una serie de fotografías que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

En concreto, Simón Pesutic y Vivianne Dietz anunciaron que comenzaron a vivir juntos. La actriz resumió el momento con una frase breve pero significativa: «Un jardín propio».

Las imágenes que acompañaron el mensaje dejan ver distintos rincones del lugar donde ahora comparten su día a día. Según se aprecia, la vivienda tiene un estilo minimalista, amplios ventanales que aportan luminosidad, además de un jardín y una piscina que destacan dentro del espacio.

Las reacciones a la noticia de Simón Pesutic y Vivanne Dietz

Como era de esperar, la publicación no pasó desapercibida. En pocos minutos, el anuncio se llenó de comentarios y muestras de cariño tanto de seguidores como de figuras del espectáculo.

«Aww amo, felicidades chicos!!», les escribieron. También hubo espacio para el humor: la actriz Antonia Bosman comentó «Cuando va a estar lista mi pieza??». Por su parte, Michelle Carvalho reaccionó con un simple pero afectuoso «Felicidades» y «los adoro».

A estos mensajes se sumaron otros igual de entusiastas: «Me encanta la bella pareja que hacen. Transmiten pura paz»; «Lindos!! Amor del bueno…»; «Te mereces todo lo bonitooo»; «Me encanta!! Que lindos!! Amo amooooooooo».

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