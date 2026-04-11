«Todo calza»: El misterioso video de Mega que confirmaría la llegada de Julio César Rodríguez al canal

Hace algunas semanas Julio César Rodríguez sorprendió tras anunciar su renuncia de Chilevisión, tras más de una década en el canal. El animador era uno de los rostros del canal, e incluso, tenía funciones como ejecutivo en la programación.

Durante todo este tiempo, el animador se alejó de las pantallas, y se centró en sus proyectos digitales y en redes sociales. Sin embargo, se rumoreaba una negociación con Mega, como el próximo destino del JC.

Si bien el animador no confirmó ninguna negociación, tampoco le cerró las puertas al canal.

Mega confirmaría la llegada de Julio César Rodríguez al canal

Ahora, la especulación parece haber llegado a su fin, ya que desde las redes sociales de Mega, lanzaron un teaser, que dejaría en claro la llegada de Julio César Rodríguez al canal.

El video en cuestión, que subieron la tarde de este viernes, muestra la silueta de un hombre, que sería el «JC», arreglándose la camisa y el calzado, con una frase: «Pronto en Mega… Todo calza«.

Además, en la descripción del video, Mega escribió: «¡Todo calza! Muy pronto vamos a revelar quién es este hombre«.

Por ahora, el animador no se ha referido al video, y el canal no ha entregado más detalles al respecto, sin embargo, la llegada de Julio César Rodríguez al canal parece ser inminente. Además, el animador tendría la misión de replicar el éxito que tuvo en Chilevisión, como rostro y también como directivo.

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