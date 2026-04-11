Tras un mes como jurado: Revelan que Fran García-Huidobro saldría de Fiebre de Baile para tener un nuevo rol en CHV

La participación de Fran García-Huidobro en Fiebre de Baile estaría llegando a su fin, según se reveló en el programa Sígueme.

Recordemos que la comunicadora llegó junto a la segunda temporada del programa, para integrarse al jurado de la competencia. Sin embargo, con la serie de cambios estructurales en el canal, su participación habría llegado a su fin.

Revelan que Fran García-Huidobro saldría de Fiebre de Baile para tener un nuevo rol en CHV

Fue el periodista Sergio Marabolí quien aseguró que la “Dama de Hierro” dejaría su rol como jurado para asumir un nuevo desafío, la conducción del vespertino de farándula, Plan Perfecto.

Según reveló el periodista: «La idea es potenciar la farándula como eje en la programación».

«Por lo mismo, y tras llegar a un acuerdo con los ejecutivos del canal, Fran García-Huidobro quedará a cargo de la conducción de Plan Perfecto, programa franjeado en las tardes de Chilevisión», agregó en el programa.

Este movimiento se da en medio de una serie de ajustes en la señal tras la salida de Julio César Rodríguez. En ese contexto, Eduardo de la Iglesia, uno de los conductores de Plan Perfecto, podría enfocarse de lleno en conducir el matinal, rol que ya ha asumido parcialmente.

Además, el estelar también sufrirá cambios, ya que ampliará su emisión y comenzará a transmitirse los domingos. Con esto, el jurado quedaría conformado por el mismo de la temporada anterior, los Power Peralta, Raquel Argandoña, Vasco Moulian y Edymar Acevedo.

Por ahora, el cambio no ha sido confirmado oficialmente por el canal, pero marcaría un importante cambio en la parrilla de Chilevisión.

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