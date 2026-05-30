«Queremos volver a unos cuantos años atrás, donde estaba el malianteo”: Pailita, Bayron Fire y Z Jocker revelan la historia detrás de su nueva canción

Vamo a Calmarno llegó hasta el backstage de Bayron Fire, Pailita y Z Jocker para conocer detalles de “En la cara”, la más reciente colaboración de los artistas urbanos. En la conversación, los cantantes revelaron cómo nació este nuevo tema y la intención detrás de su sonido.

La canción fue creada inicialmente por Bayron Fire y ZJocker. Sin embargo, cuando Pailita escuchó la pista, decidió sumarse de inmediato al proyecto.

En esa línea, ZJocker explicó que este fue “el primer tema que grabamos con Byron”, y agregó que, aunque tenían otras propuestas, finalmente optaron por apostar por esta canción.

Respecto al estilo del sencillo, los artistas señalaron que busca rescatar la esencia del old school, pero incorporando sonidos actuales. “Queremos volver a unos cuantos años atrás, donde estaba el malianteo”, comentó Pailita.

Asimismo, aseguraron que el género urbano atraviesa una etapa “muy romántica y tranquila”. Por eso, Bayron Fire, quien habitualmente trabaja detrás de varios proyectos musicales, quiso impulsar una propuesta inspirada en los inicios del reggaetón.

Cabe destacar que el género urbano chileno se ha consolidado no solo gracias al éxito de sus exponentes, sino también por las constantes colaboraciones entre artistas.

Unión entre los exponentes del género urbano

Durante el rodaje de “En la cara”, los cantantes destacaron el respeto que existe entre ellos y la relevancia de trabajar en conjunto. De hecho, Bayron Fire aseguró que está abierto a seguir realizando colaboraciones con otros artistas.

“No tengo problemas con nadie, no me cierro con nadie y el que quiera hacer música, aquí estamos”, afirmó a Vamo a Calmarno, dejando clara su disposición para futuros proyectos.

Uno de los hitos que marcó esta nueva etapa fue el homenaje realizado en el Festival de Viña por el equipo de Pablo Chill-E, instancia en la que Bayron también participó.

Con esto, los artistas buscaron demostrar la unión dentro de la escena urbana y dejar de lado cualquier ego o rivalidad. Incluso, señalaron que muchas veces el público y los medios son “morbosos”, ya que esperan conflictos o “mala onda” entre los cantantes.

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