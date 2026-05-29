Rostro de la TV pierde la paciencia y lanza duro descargo: «Yo creo que a estos hue… hay que pescarlos y sacarles la conch… a fierrazos»

Patricia Maldonado volvió a generar controversia tras emitir una dura opinión sobre la delincuencia en Chile. En el más reciente capítulo de su programa web, Con canas y sin ganas, la opinóloga reaccionó indignada a un violento portonazo ocurrido esta semana en Puente Alto.

El caso involucró el robo de una camioneta en la que iba una bebé de apenas cuatro meses. Afortunadamente, la menor fue encontrada minutos más tarde gracias al sistema cortacorrientes del vehículo.

El duro descargo de Patricia Maldonado

La situación provocó la furiosa reacción de Maldonado, quien decidió hacer un descargo en pantalla y cuestionó el actuar de las autoridades frente a este tipo de delitos.

“Quiero hacer un pequeño descargo”, comentó al iniciar su intervención, antes de entregar su visión sobre cómo enfrentar a los delincuentes.

Luego, lanzó una polémica frase que rápidamente llamó la atención. “Yo voy a decir algo bajo mi responsabilidad y me importa una soberana raja los derechos humanos, me los meto en la raja”, afirmó.

Pero eso no fue todo. La cantante continuó con un duro planteamiento sobre los antisociales que cometen encerronas y portonazos.

“Yo creo que a estos hue… hay que pescarlos y sacarles la conch… a fierrazos. ¡No matarlos! Pero dejarlos quebrados… cosa que los hue… no puedan robar nunca más en su vida del puro terror”, expresó.

Más adelante, insistió en que la ciudadanía ya perdió la paciencia frente a la inseguridad. “Ya estamos cabreados en Chile”, sostuvo.

Finalmente, también apuntó al Gobierno y pidió medidas más severas contra la delincuencia. “Si las autoridades de gobierno no se ponen firmes, estilo Bukele, por favor, vamos a ir mal”, cerró.

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