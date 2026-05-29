Gisella Gallardo asegura que podrían salir «más verdades» de Camilo Huerta luego de rumor que lo relaciona con Neme

Durante esta semana, el nombre de Camilo Huerta volvió a instalarse en la polémica luego de que surgiera una delicada información que también involucró al periodista José Antonio Neme.

Todo ocurrió en medio del conflicto mediático y judicial que enfrenta el exchico reality con Marité Matus. En ese contexto, comenzó a circular el rumor de un supuesto encuentro sexual pagado entre Huerta y el conductor de Mucho Gusto, situación que el rostro de Mega salió a desmentir públicamente.

Sin embargo, el tema no quedó ahí. Ahora Gisella Gallardo abordó el caso en el programa Hay que decirlo, donde aseguró que todavía quedan antecedentes por conocerse sobre la vida privada del actual participante de Vecinos al límite.

Gisella Gallardo adelanta «más verdades» en caso Matus-Huerta

De acuerdo a lo expuesto por la panelista de Canal 13, durante las próximas semanas podrían salir a la luz nuevos episodios relacionados con la expareja de Marité Matus.

«Se vienen más verdades», afirmó Gallardo en el espacio de espectáculos.

Además, la periodista sostuvo que Marité estaría decidida a entregar su propia versión sobre diversos episodios de su fallido matrimonio con Huerta.

“Yo poniéndome en su posición. Que se esté hablando que mi marido, que fue tu marido, estuviese eventualmente cobrando por amor, yo me sentiría pésimo”, comentó la exesposa de Mauricio Pinilla durante la conversación.

Más adelante, Gissella volvió a insistir en que aún faltarían revelaciones. “Marité quiere mostrar su verdad y se vienen más verdades”, recalcó frente al panel.

Incluso, ante las preguntas de sus compañeros, defendió la información que maneja. “Estoy reporteando, yo hago mi trabajo en serio”, cerró Gallardo.

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