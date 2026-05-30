Daniela Aránguiz rompe el silencio y expone a medium: «Deje de filtrar conversaciones privadas que tiene con gente pública»

Luego de que Sonia Valenzuela saliera a hablar sobre la controversia que existe entre la mamá de Javiera Suárez y Cristián Arriagada, la tarotista y medium se ha visto envuelta en una polémica.

En el programa Sígueme, algunos notaron que la médium no se llevó con Daniela Aránguiz. Posteriormente en el programa Que Te Lo Digo, reveló la razón.

«No me gusta la gente que te habla por detrás, y apenas llegué ella (Daniela) hizo un comentario, ‘esta bruja, la que hace trabajos malos para separar a los hombres'», señaló Sonia.

Luego explicó el roce que habrían tenido, «Lo que pasa es que cuando Jorge Valdivia recién estaba con la Maite Orsini, estaba viviendo solo, me solicitó que le hiciera una limpieza, un abre camino. Y según Daniela, vio por las cámaras que yo había ido y me trató muy mal, me mandó mensajes muy feos«.

Por otro lado, en el programa de Zona de Estrellas, la tarotista, señaló que conocía a Jorge desde una vez que le hizo una limpieza, luego de que esté acusara a su ex de que le había congelado uno calzoncillos en el refrigerador.

Ahí mismo señaló que «Yo creo que la Daniela pensó que yo era la celestina de la Maite con él», debido a que en los lives que hacía, ella mencionaba que la relación de Jorge y Maite iba con todo, «entonces ella se empezó a molestar».

Asimismo, agregó «Me mandó unos mensajes bien desagradables y me dice que no sabía quién era ella, que era capaz de todo y que no me metiera con ella«.

La respuesta de Daniela Aránguiz

La panelista no se quedó callada y comentó que «¡La bruja chanta, pero chanta! Ay, se me comunican conmigo… Yo el único consejo que le doy a esa bruja que me anda pelando en otros canales es que deje de filtrar las conversaciones privadas que tiene con gente pública. Tollera. Bruja chanta».

De igual forma, explicó que en una conversación con Latife, quien le comentó que debía tener cuidado con una bruja «porque me estaba haciendo magia negra hace mucho tiempo y me dijo el nombre exacto de esa bruja«, señalando que sería Sonia Valenzuela.

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