Lucky Brown estrena “Color de Rosa”: el proyecto más personal de su carrera

El cantante urbano Lucky Brown venía anticipando que algo importante estaba por llegar. A través de sus redes sociales, el artista compartió mensajes cargados de emoción y recuerdos, adelantando que su nuevo proyecto mostraría una faceta desconocida de su vida. “Verán una parte de mí que no conocían”, repetía en distintas publicaciones, donde también dejó ver fragmentos de su historia familiar, marcada por momentos difíciles, pero también por experiencias que forjaron su identidad.

«Color de rosa»: La nueva faceta de Lucky Brown

Ese anuncio toma forma con el estreno de su nuevo álbum “Color de Rosa”, un trabajo que refleja tanto su crecimiento personal como artístico. Detrás de este proyecto está Marco Sepúlveda, quien ha logrado posicionarse como uno de los referentes del movimiento urbano chileno gracias a una trayectoria construida con constancia y autenticidad.

Más que un simple disco, “Color de Rosa” funciona como un relato íntimo. A lo largo de sus canciones, Lucky Brown no solo interpreta, sino que también expone fragmentos de su vida, llevándolos a un plano emocional que conecta con sus oyentes. El álbum incluye colaboraciones con destacados nombres de la escena, como Young Cister, Jere Klein, Katteyes, Bogueto y Tony.

El proyecto marca un punto de inflexión en su carrera, evidenciando una madurez distinta en su propuesta musical. Según el propio artista, este trabajo refleja una evolución construida a partir de la perseverancia y la experiencia, consolidando una de las carreras más exitosas del género en Chile.

El concepto detrás del disco también queda plasmado en uno de los mensajes que Lucky Brown compartió en sus redes: “En la vida todo puede tornarse feo, pero uno es el único que puede salir adelante y por eso, si tú quieres, todo puede ser color de rosa”. Una frase que resume el espíritu del álbum y la mirada con la que el artista enfrenta esta nueva etapa.

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