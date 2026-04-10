Querida figura de Fiebre de Baile quedó flechada de su bailarín: «¿Si eso es enamorarse? Si, me enamoré»

La redes sociales se encendieron esta semana, después de que Daniela Castro compartiera una historia sobre su vida amorosa.

Además, la ex chica reality no solo abordó su regreso al programa, sino que dejó a sus seguidores atónitos con una sorpresiva declaración hacia su pareja de baile. Cabe señalar que la bailarina estuvo en la edición anterior del programa.

Sin embargo, tuvo que dejarlo por la pérdida de su embarazo. Durante una entrevista en el podcast ‘Más que Titulares’ , conducido por la periodista Javiera Quiroga. Daniela Castro habló sobre este suceso, que marcó un antes y un después en su vida.

Esto ocurrió mientras ella competía en la primera temporada del programa ‘Fiebre de Baile‘ de Chilevisión. En aquel entonces, la influencer presentó síntomas que inicialmente fueron asociados a una anemia.

Pero tras realizarse exámenes médicos, descubrió que había sufrido un aborto espontáneo sin siquiera saber que estaba embarazada. Entre lágrimas, Daniela reflexionó sobre el impacto emocional de este hecho, afirmando que: «Si bien vivió poco mi angelito, fui mamá y me sentí mamá».

¿Daniela Castro encontró en amor en Fiebre de Baile?

Por otro lado, la ex chica reality volvió al programa de baile y al parecer encontró el amor. A través de sus redes sociales la influencer hizo una ronda de preguntas sobre su vida.

Una de esas preguntas decía: «¿Te enamoraste de tu bailarín?«. A lo que Daniela Castro respondió: «Diego es mi partner, me protege, me cuida, me hace confiar en mí, me exige desde el amor, me permite brillar, me da mi lugar de reina con el siempre a mi lado, como un rey».

«Preocupado de revolver todo para que sea mi momento. Cuando bailo con él me siento protegida, lo siento pendiente de mi, sé que no me va a soltar nunca. ¿Así se debería sentir una en pareja o no?», agregó.

Finalmente, concluyó con «¿Si eso es enamorarse? Si, me enamoré. Y lo admiro«.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google