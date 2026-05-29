«Porque yo soy…»: El impactante motivo por el cual madre de Javiera Suárez no podría ver a su nieto

La relación entre Kika Silva y Cristián Arriagada dio que hablar desde que se hizo pública. El romance generó una ola de comentarios en redes sociales y también en los medios de espectáculo, donde gran parte de las críticas apuntaron al médico.

Una de las personas que reaccionó fue Daniela Nicolás, expareja de Arriagada, quien lanzó una dura declaración sobre él.

«Es un hombre tan malo y tan narcisista que no merece mi tiempo para perderlo hablando de él», expresó.

Con esas palabras, dejó en evidencia que la relación entre ambos no terminó en buenos términos.

Pero Daniela no fue la única en referirse al tema. La madre de Javiera Suárez, Marilú Balbontin, también rompió el silencio y aseguró que Cristián Arriagada no le permitiría ver libremente a su nieto.

«Enterró a mi hija y nos enterró a todos», escribió en redes sociales, provocando diversas reacciones entre los usuarios.

¿Por qué Marilú Balbontin no puede ver a su nieto?

Según detalló la madre de la periodista, solo podría compartir con su nieto durante cuatro horas y media los días martes, de acuerdo a información publicada por FMDOS.

A esto se sumaron las declaraciones de Sonia Valenzuela, amiga cercana de Marilú, quien habló sobre el difícil momento que habría enfrentado.

«Mi amiga Marilú sufrió en silencio. Vivió la pérdida más dura que puede vivir una madre y, además, el dolor de no poder ver libremente a su nieto. Fueron años de lágrimas silenciosas, angustia y una tristeza que muchas veces guardó para no seguir dañándose más», señaló en una publicación.

Posteriormente, una usuaria de Instagram le preguntó directamente a Balbontin cuál sería la razón por la que Cristián Arriagada no le permitiría ver a su nieto. Ante esto, respondió escuetamente: «Que yo soy enferma mental».

Sin embargo, más tarde utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y desmentir esa acusación.

«Para los que les llegue a sus oídos que yo soy una persona con problemas mentales, les puedo decir que gozo de excelente salud, tanto psíquica como física», escribió.

Además, hizo énfasis en los distintos proyectos en los que ha participado y en el apoyo que ha recibido de cercanos y seguidores.

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