Naya Fácil es notificada con el impuesto al lujo y su reacción ya es viral en redes sociales: «trabaja los feriados y paga»

La influencer Naya Fácil volvió a estar en el centro de la polémica. Este lunes utilizó sus redes sociales para manifestar su enojo contra el Servicio de Impuestos Internos (SII), luego de recibir un nuevo cobro tributario.

Según explicó, el organismo le informó que debe pagar el llamado impuesto al lujo. El cobro se debe a la compra de su Tesla Cybertruck, vehículo que estaría avaluado en cerca de 150 millones de pesos.

La creadora de contenido no escondió su molestia y cuestionó el criterio detrás del impuesto.

“Tengo que pagar un impuesto al lujo. ¿Qué lujo? No tengo idea, todo lo que yo tengo me lo he sacrificado y me da mucha pena que a pesar de que uno pague los permisos de circulación y pague mis impuestos todos los meses como corresponde, me sigan cobrando más», comentó Naya Fácil.

Luego agregó: “Desde hoy comienzo a pagar este famoso impuesto al lujo, de verdad estoy enojadísima”.

¿Qué es el impuesto al lujo?

El impuesto al lujo, cuyo nombre formal es Impuesto a los Bienes de Lujo, aplica tanto a personas naturales como a empresas que poseen bienes de alto valor.

En el caso de los vehículos, el SII establece que aquellos cuyo precio sea igual o superior a 62 UTA (alrededor de 48 millones de pesos) deben pagar un 2% anual sobre su valor.

Reacciones divididas en redes sociales

Las declaraciones de Naya Fácil se viralizaron rápidamente, especialmente tras ser difundidas por la cuenta «noticiasdeespectaculos». En cosa de horas, la publicación se llenó de comentarios.

En ese contexto, varios usuarios criticaron sus palabras y recordaron otras polémicas de Naya Fácil.

«Pero que trabaje los feriados y lo paga», «ahora hará una rifa pa pagar eso», «Con la plata de los feriados te alcanza po», «El impuesto al lujo no depende de tu sacrificio. Es un impuesto por compras de lujo. Mayores a 60 millones. Si tienes dinero para pagar algo de esa dimensión tienes plata para pagar impuesto al lujo», fueron parte de las reacciones.

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