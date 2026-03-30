Naya Fácil reaparece en TV luego de polémicos dichos sobre feriados irrenunciables para entregar un directo mensaje

En la reciente edición de Primer Plano, Naya Fácil abordó los polémicos dichos que lanzó sobre los feriados irrenunciables. En el espacio decidió enfrentar la ola de críticas que ha recibido por redes sociales.

La polémica comenzó cuando la influencer opinó a favor de eliminar estos festivos. En ese momento, afirmó: «veo mucha gente quejándose de los feriados y ¿ustedes creen que un emprendedor descansa los feriados?. Siempre he sido fiel creyente de quien quiere surgir puede surgir».

Sus palabras no pasaron desapercibidas y recibió varios cuestionamientos de quienes apuntaban a que su visión no reflejaba su visión de muchos trabajadores.

Naya Fácil pide disculpas públicas tras polémicos comentarios

Ya en el programa, la influencer ofreció disculpas públicas. «Quiero pedir disculpas a todas las personas que quizás se sintieron pasadas a llevar y gracias por hacérmelo saber. Gracias por gritármelo en la calle. Quizás no de buena manera, pero así es como a veces entiendo que lo que dije estuvo mal”, señaló.

Luego, reconoció que no debió referirse a temas que escapan de su experiencia. “No manejo y el cual quizás no tengo derecho a hablar porque no vivo la vida de las otras personas, no vivo el sacrificio de las personas chilenas”, comentó.

Asimismo, explicó que su realidad como influencer es distinta: “Tengo un estilo de vida distinto que es el ser influencer, entonces eso no me daba el derecho de hablar de esto, así que de todo corazón, quiero reiterar mis disculpas públicas”, agregó.

Finalmente, reconoció su error y entregó una reflexión: “Estoy acá para reconocer y creo que esto también es parte de crecer, reconocer que me equivoqué, que estuvo mal lo que dije y sobre todo en meterme en temas de los cuales yo no me manejo, y sinceramente tampoco me informé”, concluyó.

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