Grupo Niche en Gran Arena Monticello: fecha, entradas y detalles del regreso a Chile

La reconocida agrupación colombiana Grupo Niche confirmó su regreso al Gran Arena Monticello, luego de sus exitosas presentaciones en 2023 y 2024. Tras dos años de ausencia, la banda vuelve para reencontrarse con el público chileno en una noche que promete ritmo, nostalgia y grandes éxitos.

Con más de 40 años de trayectoria, Grupo Niche se ha consolidado como una de las orquestas de salsa más importantes de América Latina. Su historia comenzó en 1979 en Bogotá, de la mano de Jairo Varela, quien fundó la agrupación y dejó un legado fundamental en la música tropical antes de su fallecimiento en 2012.

A lo largo de su carrera, la banda ha cosechado importantes reconocimientos, incluyendo premios en los Grammy Latino y los Premios Grammy, además de nominaciones recientes al Premio Lo Nuestro, consolidando su vigencia en la escena internacional.

El repertorio del grupo incluye clásicos que han marcado generaciones, como “Gotas de lluvia”, “Nuestro sueño” y “Una aventura”, canciones que siguen sonando con fuerza y que forman parte esencial de la historia de la salsa.

Con un estilo inconfundible y una energía que trasciende el tiempo, Grupo Niche promete un espectáculo cargado de emoción y baile, reafirmando por qué sigue siendo una de las agrupaciones más queridas del género.

Fecha, hora y entradas para Grupo Niche en Gran Arena Monticello

El concierto se realizará el sábado 18 de abril a las 20:30 horas en el Gran Arena Monticello.

Las entradas están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google