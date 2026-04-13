Marisela en Movistar Arena: Fecha y cómo comprar entradas para su «Eterna Tour 2026» en Chile

La reconocida cantante Marisela volverá a reencontrarse con el público chileno con su esperado “Eterna Tour 2026”, una gira que celebra su legado musical y que tendrá una presentación estelar en el Movistar Arena.

Con una trayectoria sólida y una conexión profunda con sus seguidores, la artista llega con un espectáculo que promete una noche inolvidable, marcada por la emoción, la nostalgia y la fuerza de sus interpretaciones. El show reunirá los grandes éxitos que han acompañado a distintas generaciones, como “Enamorada y herida”, “Tu dama de hierro” y “Y ahora te vas”, entre muchos otros.

“Eterna Tour 2026” se presenta como una experiencia musical donde el amor y el desamor se transforman en un lenguaje universal. A través de sus canciones, Marisela logra generar una conexión íntima con el público, convirtiendo cada interpretación en un momento cargado de sentimiento.

El espectáculo destaca además por su elegante puesta en escena y una producción de alto nivel, donde la artista despliega toda su potencia vocal y presencia sobre el escenario. Cada canción se transforma en un instante único, reafirmando el impacto emocional que ha construido a lo largo de su carrera.

Con una discografía que ha trascendido el paso del tiempo, Marisela se mantiene como uno de los grandes íconos de la música latina. Su regreso a Chile no solo marca un nuevo hito en su trayectoria, sino también una oportunidad para que sus fanáticos revivan en vivo los clásicos que han definido su historia musical.

¿Cómo comprar entradas para Marisela en el Movistar Arena?

Las entradas para Marisela en Chile ya se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket.

“Eterna Tour 2026” llega así como una celebración de una carrera brillante, una voz inconfundible y un legado que sigue conquistando corazones, en una noche donde la música, la emoción y los recuerdos serán protagonistas.

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