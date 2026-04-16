“Me puse una camiseta de la U, pero prefiero a Colo Colo… Ellos me invitaron a su casa y me recibió su mayor ídolo”

En medio de la promoción de su nuevo lanzamiento «Una Condena», The La Planta conversó en exclusiva con Radio Corazón y dejó una definición que no pasó desapercibida entre los fanáticos del fútbol chileno.

Durante la entrevista con Julio Stark, el artista fue consultado por una curiosidad que arrastra desde sus visitas anteriores al país: la camiseta que vestiría en esta ocasión. Y lejos de esquivar la pregunta, fue completamente directo.

The La Planta eligió: Se quedó con Colo-Colo

«Me quedo con el Colo, no me quedó de otra», lanzó sin rodeos.

El cantante explicó el cambio respecto a su primera visita a Chile, cuando apareció con la camiseta de Universidad de Chile. “En la primera visita no me invitó ningún club a mí, me la trajo una persona que era fanática de la U”, detalló. Sin embargo, esta vez la historia fue distinta. “En la segunda visita ya me invitó el club directamente y me recibió su mayor ídolo acá, entonces no es lo mismo”, agregó.

Pero eso no es todo. The La Planta adelantó que será parte de una jornada especial junto a Colo-Colo. “Este domingo también festejamos algo con el Colo, cumple 101 años justo y vamos a estar tocando antes de que empiece el partido en el estadio del Colo, así que atentos que el estadio explota”, contó, entusiasmado.

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