En exclusiva con Radio Corazón: Myriam Hernández presenta nueva versión de «Herida» y revela detalles de su próxima gira internacional

La destacada cantante Myriam Hernández visitó Radio Corazón para compartir dos importantes novedades sobre su carrera. La artista presentó una renovada versión de «Herida», uno de los temas más emblemáticos de su repertorio.

La canción, que marcó un antes y un después en su trayectoria, regresa con una propuesta actualizada que busca transmitir la misma emoción de siempre, pero con una sonoridad más moderna.

«Si bien es cierto, es una canción que tiene ya mucho tiempo, es clásica, es la primera canción que escribí, pero definitivamente es un nuevo aire porque está con un arreglo muy moderno», expresó la artista.

Esta nueva versión corresponde al registro de su histórico concierto en el Estadio Nacional, uno de los hitos más importantes de su carrera, que ahora vuelve a tomar protagonismo a través de este lanzamiento.

Myriam Hernández alista su nueva gira internacional

Pero esa no fue la única noticia que entregó la intérprete. Myriam Hernández también habló sobre el inicio de su esperado «Tauro World Tour», una gira que comenzará recorriendo distintas ciudades de Chile antes de continuar por el extranjero.

La cantante iniciará este recorrido el próximo 11 de julio en Buin. Luego se presentará el 18 de julio en Concepción y el 21 del mismo mes en Rancagua.

Más adelante, llegará el 6 de agosto a Arica, el 7 a Iquique y el 8 a Antofagasta. El tour continuará el 14 de agosto en Osorno, el 16 en Temuco, el 18 en Valdivia y finalizará su paso por Chile el 22 de agosto en Valparaíso.

El emotivo recuerdo de su padre

Durante la conversación con Radio Corazón, la artista también abordó un tema profundamente personal. Myriam Hernández habló sobre el fallecimiento de su padre y cómo la música se ha convertido en un apoyo fundamental para enfrentar ese difícil momento.

«La fuerza que siento también que me da mi padre, desde que partió en diciembre, pero bueno, es mi angelito, Dios me da mucha fuerza también y yo creo que la música finalmente sana y el amor del público», expresó la artista.

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