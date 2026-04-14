«Una Condena»: El esperado junte internacional entre The La Planta y Amigo de Artistas que llega a sacudir la cumbia 

La cumbia latinoamericana suma un nuevo capítulo con el estreno de “Una Condena”, el más reciente single del artista uruguayo The La Planta junto al proyecto chileno Amigo de Artistas.

La colaboración une dos escenas clave del género en la región y refuerza el creciente vínculo musical entre Chile y Uruguay.

El nuevo lanzamiento de The La Planta junto Amigo de Artistas

El lanzamiento llega en un momento especialmente relevante para ambos. Por un lado, The La Planta continúa consolidando su expansión internacional, acumulando cerca de 4 millones de oyentes mensuales en Spotify. Por otro, Amigo de Artistas sigue ampliando su impacto en la escena local tras el éxito de “Puñaladas”, tema que ya supera los 40 millones de reproducciones.

“Una Condena” se instala dentro de la cumbia romántica, abordando temáticas como la melancolía, el arrepentimiento y las relaciones marcadas por errores del pasado. La interpretación de ambos artistas logra un equilibrio entre sensibilidad y cercanía, conectando con una audiencia transversal.

Más allá de lo musical, esta colaboración representa un punto de encuentro entre dos identidades dentro del género. La tradición de la cumbia uruguaya y la frescura de la nueva generación chilena. Este tipo de cruces refuerza una tendencia creciente en la industria, donde las colaboraciones internacionales no solo amplían el alcance, sino que también enriquecen el relato artístico.

En el caso de The La Planta, su vínculo con el público chileno se ha fortalecido en el último tiempo, destacando su paso por Lollapalooza Chile. Donde logró convocar a una gran cantidad de asistentes, además de colaboraciones con artistas locales como Américo.

El estreno de “Una Condena” se da además en la antesala de su participación en La Fiesta del Memo. Uno de los eventos más masivos del circuito tropical en el país.

Con este lanzamiento, The La Planta reafirma su lugar como uno de los referentes actuales de la cumbia en Latinoamérica. Consolidando su conexión con Chile y proyectando una carrera cada vez más internacional.

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