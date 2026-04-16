Álvaro Ballero rompe el silencio tras su salida de Canal 13: «Me hicieron la cama entre varios»

Álvaro Ballero visitó a La Fiera en su programa online, Sin editar, donde abordó su salida de TreceLab en el año 2022. Después de haber trabajado por diez años, el productor fue despedido.

Tres años después, Bollero habló sobre lo complejo que fue ese momento. El trabajo de Álvaro consistía al principio en ser coordinador de contenido y posteriormente fue gerente del área de branded content, contenido para marcas, y de marketing.

Por otro lado, la primera pregunta que dio paso a hablar sobre este tema, fue cuando Pamela Díaz le preguntó. «¿Hace cuando que no has entrado a este canal?«. A lo que respondió: «Desde que me echaron«.

Luego de haber trabajado una década en Canal 13, y haber pasado por diversas funciones, Pamela no pudo evitar preguntar : «¿Por qué te echaron?».

¿Por qué Álvaro Ballero fue despedido?

La primera respuesta de Álvaro Ballero fue que él era muy intenso. Según explicó, para lograr que los proyectos de las marcas se concretaran, solía negociar con ‘la pistola arriba de la mesa‘.

«Cuando uno hace proyectos de marcas, son los que nadie quiere, porque generalmente no marcan rating, porque tienen que ver con un producto, entonces no le quieren dar buenos horarios ni espacio», señaló.

Asimismo, explicó que «Yo siempre llegaba a negociar con ‘la pistola arriba de la mesa’, en fondo llegaba y decía: ‘tengo un proyecto de tanta planta, ¿lo quieres o o dejas?’; entonces me saltaba todos los protocolos«.

Además, explicó que este método funcionada, pero al subir de cargo «las pasadas a llevar te las cobran». A lo que Pamela pregunta: «Y te las cobraron». «Sipo», replicó Álvaro Ballero. Agregando que «me hicieron la cama entre varios».

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