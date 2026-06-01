¿Cuándo regresa la lluvia a Santiago? Jaime Leyton reveló en el pronóstico de Mega si caerán gotas esta semana en la capital El meteorólogo de Mega entregó su pronóstico durante la jornada de este lunes. Revisa acá todos los detalles del informe climático. 01 Jun, 2026. 15:57 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor camionero relató en el Chacotero que pasó a «buscar parejas» al terminal para no viajar solo: «Terminé tirando aire…» Auditor dejó la patá en El Chacotero con la insólita historia de sus dos amantes: «Mi hermano canuto me metió miedo con el infierno» Auditor impactó al Rumpy con la historia de la prima en el viaje familiar: «Me tiró a la cama, conferencia y todo» Calor en Santiago: Meteorólogo Alejandro Sepúlveda adelantó máximas de hasta 20 grados en la capital Auditor camionero relató en el Chacotero que pasó a "buscar parejas" al terminal para no viajar solo: "Terminé tirando aire..." Presidente José Antonio Kast anuncia nuevo bono de $30 mil por hijo: revisa quiénes podrán recibirlo Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado