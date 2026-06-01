  • EN VIVO

¿Cuándo regresa la lluvia a Santiago? Jaime Leyton reveló en el pronóstico de Mega si caerán gotas esta semana en la capital

El meteorólogo de Mega entregó su pronóstico durante la jornada de este lunes. Revisa acá todos los detalles del informe climático.

01 Jun, 2026. 15:57 hrs

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS