¡Ojo con este hábito! Estos son los electrodomésticos que gastan energía y disparan tu cuenta aunque no los uses

Con la llegada del otoño, el consumo eléctrico comienza a subir en muchos hogares. Las bajas temperaturas empujan el uso de diversos artefactos como estufas, calefactores y secadoras. Esto impacta directamente en la cuenta mensual.

A este escenario se suma una noticia que preocupa: desde el 1 de julio, las tarifas eléctricas tendrán un nuevo incremento en Chile. Por eso, varias familias ya buscan formas de reducir gastos y evitar sorpresas en la boleta.

Estos son los electrodomésticos que más gastan estando enchufados

En ese contexto, un especialista entregó claves importantes sobre un factor que muchas veces pasa desapercibido: el consumo de energía de los aparatos que quedan enchufados todo el día.

Manuel morales, subdirector de la Escuela de Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos Naturales, explicó en ADN que «no siempre el problema es el artefacto más grande, sino el que queda conectado las 24 horas del día».

Este fenómeno, conocido como consumo «consumo fantasma», se produce en dispositivos que siguen usando electricidad incluso cuando no están en uso. Entre los más comunes aparecen los microondas, decodificadores de TV, consolas de videojuegos, equipos de audio, impresoras, cafeteras automáticas y cargadores.

El experto también advirtió que el impacto se acumula con el tiempo. «Un televisor moderno en espera puede consumir poco, pero si lo sumamos a varios equipos conectados todo el día, el gasto acumulado sí se vuelve relevante», señaló.

Frente a esto, Morales recomienda tomar medidas simples pero efectivas. «Desenchufar o usar alargadores con interruptor en centros de entretenimiento, escritorios y cocina. No se trata de desconectar el refrigerador, por supuesto, sino de atacar esos consumos pequeños que están presentes todo el año y que muchas veces nadie ve en la boleta», concluyó.

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