Fue una reconocida dirigente estudiantil, lideró protestas sociales y hoy la rompe con la creación de contenido para adultos

Las plataformas de contenido para adultos siguen ganando terreno en Chile y cada vez son más las figuras públicas que deciden abrir cuentas de este tipo. Nombres como Camila Polizzi y Cathy Barriga ya han dado ese paso, ahora se suma una exdirigenta estudiantil.

Se trata de Fernanda Mora, quien actualmente utiliza el nombre de Fernanda Honorato y ha comenzado a posicionarse como creadora de contenido hot en diversas plataformas.

La joven comparte habitualmente detalles de esta nueva etapa en sus redes sociales. En Instagram reúne cerca de cinco mil seguidores y señala que mantiene perfiles en Onlyfans y Arsmate.

De las movilizaciones estudiantiles a las plataformas digitales

Fernanda Mora alcanzó notoriedad pública en 2020, cuando integró la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). En ese periodo ejerció como vocera de la organización en la Región de La Araucanía y participó activamente en distintas manifestaciones estudiantiles.

Aún es posible encontrar registros de sus intervenciones durante aquellos años. En una entrevista concedida a Piensa Prensa en 2020, la entonces dirigente explicó una movilización realizada en las afueras del Liceo Tiburcio Saavedra.

“Soy Fernanda Mora, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES Araucanía y en este momento estamos con estudiantes secundarios manifestándonos afuera del Tiburcio Saavedra (liceo). El Tiburcio Saavedra en este momento se encuentra sitiado por Fuerzas Especiales, en donde no nos dejan estar en un largo perímetro cerca del liceo para poder manifestarnos y también no dejan pasar a la prensa”, señaló en aquella oportunidad.

La joven también hizo un llamado a ampliar el apoyo a las movilizaciones estudiantiles.

“Así que, como estudiantes secundarios, hacemos llamado para que nos vengan a apoyar porque esta lucha no es solamente de los secundarios. Sino que de todo el pueblo en su conjunto. Nosotros comenzamos el estallido social el 18 de octubre y ahora le pedimos la mano a los trabajadores, a los estudiantes universitarios, porque tenemos que acabar con esta educación de mercado”, agregó.

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