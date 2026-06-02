La Pozze Latina se presentará gratis en Patio Bellavista: cuándo, hora y coordenadas del show

La Pozze Latina volverá a encontrarse con el público capitalino en una presentación especial que promete reunir historia, música y cultura urbana. La emblemática agrupación chilena llegará el próximo jueves 4 de junio a la Plaza Mayor de Patio Bellavista. Allí ofrecerá un espectáculo gratuito en uno de los espacios culturales más importantes de Santiago.

Con más de 30 años de trayectoria, la banda se ha transformado en uno de los principales referentes del hip hop nacional. Esto se debe a una propuesta que fusiona rap, funk y sonidos latinoamericanos. Por lo tanto, han consolidado una identidad propia que ha influido en distintas generaciones de artistas.

Durante el concierto, los asistentes podrán revivir algunos de los clásicos más representativos de su carrera. Además de conocer parte de su material más reciente, incluyendo su single “Zandunguera”, reflejo de la vigencia creativa que mantiene la agrupación.

El espectáculo se enmarca en la nueva programación cultural de Patio Bellavista y en la celebración de sus 20 años de historia. Durante este período, se ha consolidado como uno de los principales polos turísticos, gastronómicos y artísticos de la capital.

¿Cómo comprar entradas para La Pozze Latina en Patio Bellavista?

La presentación de la icónica banda nacional es de carácter gratuito. Por lo tanto, los fanáticos deben asistir este jueves 4 de junio a la Plaza Mayor de Patio Bellavista, ubicada en constitución 30-70.

La presentación buscará conectar a los fanáticos históricos de la banda con nuevas audiencias. Además, será una noche donde el ritmo, la improvisación y la esencia del hip hop chileno serán protagonistas.

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