Revelan supuesta fuerte pelea al interior de «¿Volverías con tu ex? 2»: Dos figuras del espectáculo habrían llegado a «los combos»

Existe una gran expectativa por el regreso de ¿Volverías con tu Ex?, el reality de Mega ya comenzó sus grabaciones en Perú y reunirá a diversas figuras del espectáculo junto a sus antiguas parejas.

Aunque la producción ha intentado mantener todo en reserva, las filtraciones no demoran en aparecer, y muchas veces se revela lo que hacen los participantes en tiempo real.

Uno de los que ha entregado información sobre el programa es Danilo 21. Durante una reciente transmisión, el influencer sorprendió al revelar un supuesto conflicto que habría escalado dentro del encierro.

La pelea que habría marcado el inicio de «¿Volverías con tu Ex?2»

Según contó, los involucrados serían Luis Mateucci y Raimundo Cerda, quienes habrían protagonizado un enfrentamiento que habría terminado en golpes.

«Ya, pero no se lo dicen a nadie. Mateucci se agarró con el Rai a combos», comentó Danilo 21 durante su live.

Desde Mega no se han referido a la situación, por lo que el episodio sigue siendo una versión que circula fuera de la producción.

El estreno de ¿Volverías con tu EX? 2 está fijado para el próximo 8 de junio. En esta nueva edición, varios rostros volverán a encontrarse con antiguas parejas en un contexto que promete emociones y conflictos.

Raimundo Cerda ingresó al programa junto a Sofía Latorre, mientras que Luis Mateucci lo hizo acompañado de Nicole Moreno, conocida popularmente como «Luli».

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