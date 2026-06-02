La Gran Noche de la Corazón 2026 ya es un éxito de ventas: estas son las últimas entradas disponibles

La expectativa por la Gran Noche de la Corazón 2026 sigue creciendo. A semanas de que el espectáculo llegue al Movistar Arena, miles de fanáticos ya aseguraron su asistencia y varias de las ubicaciones disponibles se agotaron rápidamente.

Por eso, muchos se hacen la misma pregunta: ¿todavía quedan entradas? La respuesta es sí, aunque quedan muy pocas alternativas para quienes aún no compran su ticket.

¿Qué ubicaciones quedan disponibles?

Actualmente, las únicas entradas que continúan a la venta corresponden a los siguientes sectores:

Cancha General: $32.200

Cancha VIP: $41.400

¡No te quedes fuera del evento radial más grande de Chile! Las últimas entradas las puedes adquirir a través del sistema PuntoTicket.

Una noche para celebrar los 15 años de la Corazón

La edición 2026 tendrá un significado especial, ya que marcará los 15 años de la Gran Noche de la Corazón, un evento que se ha transformado en una tradición para miles de auditores en todo Chile.

La jornada se realizará el próximo 26 de junio desde las 20:00 horas y contará con la participación de Los Vásquez, Alanys Lagos, Santaferia, Noche de Brujas y DJ Rocka. El humor estará a cargo de Pastor Rocha, uno de los nombres más exitosos del último tiempo.

Además de la música y las risas, las sorpresas durante la noche también dirán presente, como es característico en este gran evento.

También puedes leer en Radio Corazón: Concurso “Corazón Callejero” vuelve a La Gran Noche de la Corazón con premio millonario y un cupo en el Movistar Arena: Revisa cómo postular

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google