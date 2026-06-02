Durantes estos últimos días dos figuras de la televisión han generado polémica por sus declaraciones. Esta vez, Francisca García-Huidobro no se quedó callada por los dichos de Claudia Schmitd.

Todo comenzó cuando Huidobro cuestionó el diagnóstico del esposo de Claudia Schmitd, señalando que este era falso. Ante esto, Claudia señaló que la ‘dama de hierro’ era una miserable.

A través de su cuenta de Instagram expuso: «Este es un mensaje para ti, Fran García-Huidobro: instalar la duda en un programa de televisión sobre una persona que sufre un cáncer te hace una miserable«.

La respuesta de Fran García-Huidobro a Claudia Schmitd

Sin embargo, la panelista no se quedó callada y se lanzó con todo en el programa de Plan Perfecto en Chilevisión. «Yo entiendo que cuando uno está en el fango, en el pantano, uno quiere manchar a más gente», comenzó diciendo.

«Es fome estar solo en el averno. Pero yo no pertenezco a ese mundo, la verdad«, expresó la comunicadora. Asimismo, continúo: «Lo que me está cayendo no es agua, es caca, porque hay gente que vive en la caca«.

Pero esto no fue todo, la dama de hierro fue con todo y declaró que: «En tu pantano, yo no participo ahí. Hace años que tú me quieres invitar a jugar a tu pantano. Y súper en buena onda te dije hace años que no quería ir a jugar. No quiero jugar contigo«.

Asimismo, agregó «Si tú crees que voy a enganchar, que voy a hacer un escándalo, que te voy a responder, que voy a usar una serie de argumentos, que tendría para hacerlo, estás muy equivocada, yo estoy muy por sobre aquello, Claudia».

No obstante, Fran-García Huidobro, pidió disculpa sobre los dichos «Yo me equivoqué en la información que di, te ofrezco disculpas (…) Ojalá yo hubiese tenido razón y el marido no hubiera tenido nada. Lamento mucho que sí lo tenga», concluyó.

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