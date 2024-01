“Todo el mundo me escribe que el tiempo me dio la razón”: Carla Jara recordó antiguo encontrón con Cathy Barriga

«Fue muy dura en sus palabras conmigo y no lo hizo en privado, lo hizo en el público. Nos fuimos a comerciales y ella me trató muy mal, me gritó y me dijo palabras horribles, porque ella pololeaba con Ronny y él era un muy buen amigo mío. Yo jamás tuve nada con él ni nada, pero ella se puso celosa de mí y me trató muy mal, de verdad», sostuvo en ese entonces.