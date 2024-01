«Ahora cobramos más»: Pablo Chill-E recordó su paso por Maipeluza con Cathy Barriga

No cabe duda, que el tema de la semana en el área policial fue la formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga. La exedil de la comuna es acusada de fraude al fisco y desfalco de 31 mil millones de pesos durante su periodo como alcaldesa.

Sin embargo, durante esta mañana el juez Hugo Salgado decidió no aplicar la prisión preventiva, como solicitaba la Fiscalía Oriente. Esta resolución se optó, ya que el juez no encontró que existen las pruebas necesarias para dejarla privada de libertad.

No obstante, en el 9° Juzgado de Garantía se confirmaron las medidas cautelares que deberá cumplir la imputada. Estas son: arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con ninguno de los testigos u otros imputados.

Pablo Chill-E y su show en Maipú

En medio de este caso, el artista nacional recordó su paso por Maipeluza. Este evento, que fue organizado por la Municipalidad de Maipú en 2017, 2018 y 2019, es parte de las pruebas de la Fiscalía contra Cathy Barriga.

Maipeluza se realizó en Maipú durante las Fiestas Patrias, y según se presentó en la audiencia, la comuna acostumbraba a gastar 200 millones de pesos cada año por este evento. Sin embargo, la ex alcaldesa desembolsó 741 millones en 2018 y un total de dos mil millones de pesos mientras estuvo en el municipio.

Pablo Chill-E no quedó ajeno a la controversia y escribió en X (ex Twitter): «Hace años pa ir a Maipeluza le cobré $20 millones a la municipalidad de Maipú, pero ¿cuánto habrá inflado el precio la Cathy Barriga y su banda por llevarme? Aún me lo pregunto».

Sin embargo, su escrito no quedó ajeno a las criticas, ya que muchos de los comentarios que recibió fue cuestionando el millonario cobro hacia la municipalidad.

En ese sentido, el cantante no dudo y salió a defenderse, mencionando que «les duele a algunos hue… malayas que haya dicho cuánto cobramos por show… Sepan que ahora cobramos más».

De todas formas, aclaró que «pago mis impuestos como corresponde, si eso es lo que tanto les preocupa, chupapi… cul… del sistema».