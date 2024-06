Tercera ex de Diego Urrutia aparece con duro testimonio: «Siempre tuve una mala sensación»

Luego de que Diego Urrutia y Carla Jara confirmaran que estaban empezando un romance, lo que menos se esperaban es que el humorista iba a estar en el centro de la noticia farandulera, por sus amores pasados.

Pues resulta que hace un par de días Sofía Lobos, su última polola, conversó en exclusiva con Cecilia Gutiérrez en su podcast Bombastic, donde dio detalles de cómo fue su relación, la que duro casi tres años y que al parecer estuvo lejos de ser un cuento de hadas.

«Nuestro mayor problema era la comunicación. Él nunca fue violento físicamente, pero verbalmente me minimizaba y yo siento que no me merezco esos tratos», es parte de lo que contó la joven de 22 años sobre su pololeo con Diego Urrutia.

Es en este contexto que, a las pocas horas, apareció otra joven, de nombre Anaís, quien se comunicó con Michael Roldán para contarle que tras la entrevista de Sofía se enteró de que ella era «la otra», luego de salir con el comediante de 29 años durante ocho meses.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que ahora Cecilia Gutiérrez contó en el último capítulo de Sígueme de TV+, que una tercera chiquilla alzó la voz y reveló que también estuvo saliendo con Diego Urrutia mientras pololeaba con Sofía.

Tercera mujer se lanza contra Diego Urrutia

Resulta que en un mensaje que le envió a Lobos y que autorizó a la periodista a mostrar en televisión, Fran, confesó que salió con el triunfador del Festival de Viña entre febrero y agosto del 2023, pero que decidió terminar pronto la relación.

«Le escribió ayer a Sofía luego de ver el podcast y el Sígueme y le dice ‘no te mereces todo el hate’ porque ayer Sofía recibió mucho hate lamentablemente, sobre todo de mujeres, que estaba despechada o que quería ser famosa y lo típico», comenzó relatando Cecilia Gutiérrez.

Tras lo que mostró el mensaje de Fran a Sofía. «No te mereces el hate, sobre todo de mujeres, es fome, pero a veces ellas no saben ni entienden, engrandecen a una persona que no conocen. Yo te creo y lamento mucho lo que viviste, yo también lo viví con él. Pero gracias a Dios fueron pocos meses, porque noté rápidamente las banderas rojas».

«Ahora recién me entero de lo que pasó y lo que viviste, espero no haya sido en el mismo tiempo que salía conmigo y si es así, yo no estaba enterada de nada, solo me comentó que eras su ex y no pasaba nada, pero yo siempre tuve una mala sensación», continuó.

Por último, señaló que «tenía ganas de hablarte, pero me daba miedo quedar como loca o despechada, como la mayoría de las personas suelen comentar, pero ahora al escucharte sentí mucha rabia de lo que tuviste que vivir. Yo no quiero saber más de él, solo decirte que te entiendo 100% y ojalá nunca vuelvas más a ese lugar que te hizo sentir tan pequeña siendo tan linda».