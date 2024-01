Esta es la polémica ex Gran Hermano que clasificó a Miss Universo Chile 2024

Durante la tarde de este miércoles dieron a conocer a las candidatas seleccionadas para participar en Miss Universo Chile 2024, donde se elegirá a la que representará a nuestro país en la edición internacional del certamen.

Es en este contexto que, algunas de las jóvenes seleccionadas a través del casting online llamaron la atención de las redes sociales, Como el caso de Emilia Dides, ex participante de Rojo y Ariel Cordero, primera mujer trans en participar.

Pero sin duda que el anuncio que más llamó la atención es el de Fran Maira, chiquilla que se hizo conocida por su paso en Gran Hermano Chile, y quien desde el primer momento dejó la escoba al adelantar que la cosa se vendría con todo. «Tiembla Chile», escribió en sus redes sociales.

Como era de esperar, las redes sociales no dudaron en cuestionar la llegada de la también modelo de Only Fans, con algunos señalando que no cumple con los «estándares» que requiere Miss Universo Chile, mientras que otros afirmando que el certamen solo busca popularidad.

«Linda la fran, pero noooooo 0 miss universo»; «Linda hasta que abre la boca 😂 y sería»; «Aquí se ve donde la organización quiere ganar plata metiendo a muchachas que realmente no tienen interés en ir y hacer una buena representación de Chile»; «desde cuando una posible Miss Chile tiene onlyfans»; «La Francisca es linda pero no es para Miss Universo. Con su historial en televisión, tiene 0 chances de que le vaya bien» y «Linda y todo pero…. No creo que calce en el perfil de una Miss Universo» le dejaron.

Es en este contexto que, luego de ver la ola de comentarios que desató su clasificación a Miss Universo Chile, la propia Fran Maira decidió compartir un mensaje sobre su participación.

¿Qué dijo Fran Maira de su clasificación a Miss Universo Chile?

«A romper con los estándares de belleza y los tabús que existen en nuestro país. Todxs podemos ser reinas», escribió la ex Gran Hermano en la publicación de su selección, donde recibió más de 973 me gusta.