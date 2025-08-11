¡Cómo tan distraídos! Familia olvidó su asado y se fue tres meses de vacaciones: Así se veía la carne al llegar

¡Cómo tan distraídos! Los descuidos están a la orden del día, pero lo de esta familia supera algún olvido común. Una insólita acción se viralizó en redes sociales, luego de qué familia olvidará su parrilla, que contenía un asado de hace tres meses.

El hallazgo causó impacto, cómo también desagrado. Por lo mismo, los integrantes familiares decidieron registrar el momento donde retiraban la comida del electrodoméstico.

El video fue publicado por la cuenta de giulypedreira, y en él se puede apreciar el pésimo estado del producto, que según ellos tenía un olor repugnante y un aspecto verdoso.

Uno de los familiares, visiblemente asqueado, intenta sacar la carne descompuesta mientras pide ayudarla para lanzarla al basurero.

Finalmente, entre gestos de repulsión, lograron extraer el asado y arrojarlo al basurero. “Asado radioactivo”, escribió la usuaria en la descripción del video, que rápidamente acumuló reacciones y comentarios.

Reacción de los usuarios al asado viral

El video se fue viral en redes sociales, donde muchos usuarios dejaron su comentario, opinando y generando debate.

Los ágiles cibernautas, además de entregar su opinión, manifestaron el desagrado del registro. Asimismo, lanzaron diversas teorías divertidas sobre la situación. Una de ellas, la posibilidad de que fuera una casa de vacaciones, que se visita regularmente.

«Avisen a qué hora caemos para el recalentado»; «Creo que unos 6 minutos al micro y está»; «Mi conclusión es que es una casa donde van solo de vacaciones, entonces estuvieron las fiestas y volvieron por Semana Santa». «Quién en su sano juicio se olvida un asado» y «No entiendo como es que sobró asado, en mi casa no sobra, no queda ni el hueso», fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el registro viral, según consignó Infobae.

