«Nunca fue violento físicamente, pero» Expolola de Diego Urrutia revela potente motivo de su quiebre

En los últimos días, Diego Urrutia ha estado en el centro de la noticia farandulera, luego de que se revelara que comenzó una relación ni más ni menos que con Carla Jara, la que de inmediato captó toda la atención del público.

Frente a esto, es que en las últimas horas apareció Sofía Lobos, expolola del humorista, quien conversó con Cecilia Gutiérrez en su podcast ‘Bombastic’, donde reveló que su romance estuvo lejos de ser un cuento de hadas.

Según al relato de la bailarina, se conocieron con Diego Urrutia por Instagram durante la pandemia y estuvieron juntos por casi tres años. «El primer año fue el más bonito, los primeros meses, cuando publicaba fotos conmigo», aseguró.

«Después tuvimos nuestra primera discusión, que no recuerdo bien por qué fue, y dejó de subir fotos conmigo, porque ‘no quiero que me vean contigo y después vean que terminamos'», continuó. Afirmando que «sentí que me tenía demasiado escondida».

Pero la cosa no se queda ahí, ya que Sofía señaló que «él justifica que se le hacía ‘incómodo andar de la mano’; así que si lo ven con la Carla Jara tomado de la mano, para mí será súper irónico (…) Él me dijo que a él siempre le habría interesado que yo fuera famosa para poder subirme a las redes».

Junto con esto, la joven de 22 años recordó que atravesó por un Trastorno de Conducta Alimentaria (TCA), durante el cual «Diego me ayudó bastante, me animó porque tenía muchas penas; entonces cada vez que teníamos alguna discusión, me decía ‘pero yo te ayudé a salir de tu enfermedad’, y eso me amarraba a mantenerme sumisa, a normalizar los tratos».

El quiebre con Diego Urrutia

Por otro lado, Sofía se refirió al momento en el que decidió terminar la relación, lo que ocurrió mientras vivían juntos, instancia en la que el triunfador del Festival de Viña se ocupaba de pagar algunas cuentas, mientras que ella de las demás y de pagar el arriendo.

«Una frase que me hizo decir ‘tengo que salir de aquí’ fue ‘Sofi, cuando tengas el orden en la casa, ahí recién voy a pensar en tratarte como una polola’… Se tiró la media frase», reveló la bailarina.

Aunque Lobos es enfática al momento de aclarar que terminaron en febrero, recordó en abril pasado, cuando Diego Urrutia conoció a Carla Jara en las grabaciones de ‘Ahora Caigo’ en TVN, «vino a mi casa a pedirme remember».

La relación del humorista con Carla Jara

Al ser consultada sobre el romance del comediante de 29 años con la animadora, afirmó que «él quería a alguien conocida, famosa». Además de agregar que «conociéndolo, encuentro que está bien que esté andando con alguien, pero sé que Carla Jara después de un tiempo conocerá al verdadero Diego, y veamos ahí que va a pasar».

«Yo lo ayudé a llegar Viña y él me ayudó a llegar al mundial» afirmó. «Como persona no es malo; y como pololo… yo me sentía una persona que merecía ser valorada (…) Lo que me cargaba era que en los shows decía ‘estoy soltero, estoy soltero’, y en los canales de televisión incluso le preguntaban y él decía que ‘no’, ‘puede que sí’ o ‘estoy andando'» cerró.